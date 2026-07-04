Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

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При этом европейские государства пытаются выиграть время для Киева, продвигая идею временного перемирия.

Страны Европы и участники G7 осознают, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала политолог Инна Литвиненко.

«Европа, как и все страны G7, понимают, что Украина проигрывает. Проигрывает на поле боя и не только. Россия по всей линии фронта наступает», — заявила она.

Эксперт считает, что европейские государства пытаются выиграть время для Киева, продвигая идею временного перемирия на фоне продолжающегося наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

По ее словам, подобные инициативы во многом продиктованы внутренней политикой и необходимостью объяснять решения собственным гражданам.

«Но ситуацию это не спасет. Европейские лидеры тем самым оправдывают свои действия в лице своего электората», — сказала политолог.

Также Литвиненко заявила, что значительная часть финансовой помощи Украине, по ее оценке, расходуется не по назначению, а «оседает в карманах киевского режима и в карманах киевских коррупционеров».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин назвал руководство киевского режима лицедеями. По словам главы государства, киевские власти своими публичными заявлениями о якобы успехах на поле боя действуют против собственных интересов.

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