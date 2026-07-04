«Их другому не научили»: Путин назвал руководство киевского режима лицедеями

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

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Президент прокомментировал риторику украинского руководства и оценил ее влияние на ситуацию вокруг конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что руководство киевских властей своими публичными заявлениями о якобы успехах на поле боя действует против собственных интересов.

Глава государства назвал такие сообщения преувеличенными и отметил, что подобная риторика, по его словам, лишь создает иллюзию достижений, не соответствующих реальной обстановке.

«Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку, поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — сказал глава государства.

По оценке президента, на фоне продолжающейся информационной кампании против России распространяются сообщения о значимых успехах украинской стороны, которые, как он считает, не подтверждаются фактической ситуацией.

Также он отметил, что украинское руководство и часть европейских политиков, позиционирующих себя как сторонников мира, на деле, по его словам, не заинтересованы в прекращении конфликта и своими действиями способствуют его продолжению.

Владимир Путин посетил пункт объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Встреча длилась более часа. В ходе совещания участники оценивали результаты боевой работы. В частности, командиры штурмовых подразделений, действующих в Константиновке, доложили президенту о ситуации в городе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские войска отступают под натиском российских подразделений и несут большие потери.

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