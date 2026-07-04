ВС России освободили 23 населенных пункта с момента взятия Северска в ДНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Четыре из них взяты под контроль в июне.

Бойцы Южной группировки войск освободили 23 населенных пункта с момента освобождения Северска в ДНР. Об этом сообщил командующий группировкой Сергей Медведев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день соединение третьей армии продолжает ведение наступательных действий. Освободили 23 населенных пункта, и в том числе из них взяли четыре в июне месяце», — сказал он.

Владимир Путин посетил пункт объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Встреча длилась более часа. В ходе совещания участники оценивали результаты боевой работы. В частности, командиры штурмовых подразделений, действующих в Константиновке, доложили президенту о ситуации в городе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы РФ в июне нанесли удары по 34 предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, 10 аэродромам и 5 объектам топливно-энергетической инфраструктуры. В их числе — предприятия ВПК, участвующие в производстве крылатых ракет «Фламинго», а также беспилотников большой и средней дальности.

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