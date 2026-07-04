Опубликованы кадры освобождения Константиновки в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Ранее о взятии города рассказал Дмитрий Песков.

Российские войска взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео с освобождением населенного пункта опубликовало в своем канале в мессенджере МАКС Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как военные демонстрируют государственный флаг РФ на крыше одного из зданий. Ведомство показало работу армии РФ по уничтожению вражеских объектов — Вооруженные силы при помощи беспилотников и установок нейтрализовали машины ВСУ, а также районы, в которых укрывались боевики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что российские войска полностью освободили Константиновку. Сам российский лидер Владимир Путин назвал взятие населенного пункта «очень важным этапом» в продвижении в направлении славянско-краматорского укрепленного узла обороны ВСУ. Кроме того, он выразил благодарность бойцам за работу и героизм.

Ранее Путин рассказал о необходимости расширения зоны безопасности в ответ на удары киевского режима по российским объектам. Он пояснил, что создание зоны является основной частью работы по выполнению боевых задач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.