Герасимов: ВС России нанесли удары по 55 объектам ВПК Украины в июне

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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В их числе — предприятия, участвующие в производстве крылатых ракет «Фламинго».

Вооруженные силы РФ в июне нанесли удары по 34 предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, 10 аэродромам и 5 объектам топливно-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Он уточнил, что за отчетный период было проведено пять ударов, в результате которых поражены 55 целей на украинской территории. В их числе — предприятия ВПК, участвующие в производстве крылатых ракет «Фламинго», а также беспилотников большой и средней дальности.

Также, по его словам, под удары попали 10 аэродромов, где размещалась ударная авиация, и 5 объектов топливно-энергетического комплекса Украины. Кроме того, Герасимов заявил, что в ночь на 2 июля был нанесен массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с начала текущего года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров территории. Работа по освобождению территорий в Донецкой Народной Республике, а также в районах Запорожской и Херсонской областей продолжается.

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