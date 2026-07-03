ВС РФ с начала года освободили 133 населенных пункта

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Также военные взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров территории.

С начала текущего года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.

«С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более трех тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что работа по освобождению территорий в Донецкой Народной Республике, а также в районах Запорожской и Херсонской областей продолжается.

Отдельно подчеркивается, что идет формирование так называемой «полосы безопасности» в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

Президент также указал, что украинские подразделения, несмотря на попытки удержать позиции, отступают под давлением российских сил и несут потери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы России смогли полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и продвинуться на территории Донецкой Народной Республики.

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