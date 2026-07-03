Путин сообщил о плановом создании зоны безопасности под Сумами и Харьковом

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Russian President officia

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С начала года ВС РФ освободили 133 населенных пункта.

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время идет плановое создание зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства сегодня посетил пункт объединенной группировки войск, где с докладом выступил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Представитель Кремля подчеркнул, что с начала этого года российские военные освободили более 130 населенных пунктов.

«Идет также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. С начала года освобождено 133 населенных пункта», — отметил Песков.

Российский лидер неоднократно поднимал тему создания зоны безопасности в указанных областях. Накануне он заявил, что этим вопросом сегодня занимаются военнослужащие группировки «Север». Кроме того, президент заявил, что российским войскам до города Сумы осталось около 10,5 километра. При этом Путин добавил, что у России нет никаких планов на город и область.

Ранее Песков сообщил о полном освобождении ВС РФ населенного пункта Константиновка в ДНР.

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