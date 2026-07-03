Путин отметил положительную динамику на всех участках фронта

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Российский лидер выслушал подробные отчеты командования по всем участкам боевых действий.

Президент России Владимир Путин ознакомился с докладами командующих группировок войск, в которых была отражена текущая обстановка на различных направлениях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский лидер выслушал подробные отчеты командования по всем участкам боевых действий. В ходе обсуждения была отмечена положительная динамика продвижения российских сил по всей линии соприкосновения.

«Президент выслушал детальные доклады командующих группировками войск по направлениям. Была отмечена положительная динамика наступления наших войск по всей линии фронта», — сказал Дмитрий Песков.

Владимир Путин посетил пункт объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы России смогли полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и продвинуться на территории Донецкой Народной Республики.

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