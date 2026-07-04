ЗАЭС на несколько часов лишилась внешнего электроснабжения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Объект функционировал от резервных дизель-генераторов.

Запорожская атомная электростанция (АЭС) около двух часов работала без внешнего энергоснабжения из-за выхода из строя высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Известно, что ЛЭП напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1» была отключена в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все это время ЗАЭС функционировала от резервных дизель-генераторов, которые полностью обеспечили работу необходимых систем.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас внешнее питание восстановлено, все сотрудники, находящиеся на объекте, следят за ситуацией. Дополнительные генераторы переведены в режим дежурства, добавили на АЭС.

Станция в июне несколько раз лишалась внешнего электроснабжения в результате действий киевского режима. Ранее в пресс-службе заявляли, что ситуация, с которой столкнулся объект, говорит о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью.

Ранее 5-tv.ru писал о массированной атаке ВСУ на транспортный цех ЗАЭС. Работники зафиксировали не менее 14 ударов по объекту. В результате повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.