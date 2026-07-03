«Озлобленные клоуны»: Захарова раскритиковала Совет Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Биятов

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По ее мнению, организация не замечает действительно серьезные проблемы, уделяя внимание только вопросам гендерной идентичности.

Совет Европы превратился в структуру, запутавшуюся в вопросах сексуальной ориентации* и гендерной идентичности* в ущерб борьбе с реальной русофобией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны», — написала она в личном блоге.

Поводом для критики со стороны Захаровой стало проведение в Страсбурге «Недели борьбы с языком ненависти», организованной Советом Европы при активной поддержке Европейского союза (ЕС).

Российский дипломат подчеркнула, что во время мероприятия практически полностью проигнорировали систематические проявления русофобии, в том числе на популярных западных интернет-платформах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что и глава киевского режима Владимир Зеленский открыто выступает в поддержку ЛГБТ*. По мнению Зеленского, все люди одинаковые и имеют равные права, несмотря на «предрассудки людей из XV века».

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.