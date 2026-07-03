Раздел имущества на 200 млрд топ-менеджера «Эксмо» с бывшей женой дошел до СК

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Марина Новикова заявила, что после развода супруг фактически лишил ее средств к существованию.

Раздел имущества между владельцем издательского холдинга «Эксмо» Олегом Новиковым и его бывшей супругой Мариной Новиковой может получить уголовное продолжение. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

Бывшая супруга «книжного короля» Марина Новикова заявила, что после развода он фактически лишил ее средств к существованию. После завершения бракоразводного процесса женщина осталась не только без дома на Рублевке, но и без значительной части доходов.

«Мы убеждены, что указанные действия носят незаконный характер. В этой связи мы обратились в правоохранительные органы», — заявила адвокат Новиковой Лидия Краснова.

Она уточнила, что защита направила обращения на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее суд постановил передать Марине Новиковой доли в ряде крупных компаний книжного бизнеса. Среди них — почти 43% издательства «Эксмо», 43% сети «Читай-город», почти половина интернет-магазина Book24, пакеты акций издательства МИФ, АО «АСТ», типографии «Тетрапринт», компании РДЦ-Алматы и других предприятий.

По предварительной оценке представителей экс-супруги, стоимость имущества, на которое она вправе претендовать, может достигать 200 миллиардов рублей.

«По предварительным, примерным расчетам, которые мы делали исключительно на основании общедоступной информации, стоимость имущества, на которую наша доверительница может претендовать, составляет 200 миллиардов рублей», — отметила адвокат.

Однако, как утверждает сторона Марины Новиковой, воспользоваться присужденными активами она не может. По словам защиты, во время судебного процесса в уставы нескольких компаний были внесены изменения, которые фактически лишили ее возможности стать их участником.

«В период судебного разбирательства в уставы ряда юридических лиц <…> были внесены изменения таким образом, что при наличии решения суда Новикова Марина Шамильевна не может войти в состав участников», — пояснила Лидия Краснова.

Отдельно отмечается, что арест на имущество в ходе процесса наложен не был, что, по мнению представителей Новиковой, привело к невозможности распоряжаться присужденными активами и ухудшению ее финансового положения.

Судебные тяжбы начались в 2022 году, когда 16-летний брак Марины и Олега был расторгнут. После подписания ряда нотариальных документов часть недвижимости перешла третьим лицам, а затем вернулась в структуру, связанную с бывшим супругом.

«Через какое-то время указанный дом был подарен Новиковым своей матери, которая впоследствии передарила его своему сыну — Новикову Олегу Евгеньевичу», — рассказала Краснова.

По словам представителей стороны экс-супруги, в результате спора она и трое детей оказались в сложном положении, включая риск утраты жилья и доступа к имуществу.

Параллельно утверждается, что в деле могли быть не учтены дополнительные финансовые потоки и зарубежные активы. Речь идет о возможном выводе средств через финансовые структуры и трастовые схемы.

«В частности, ими было заключено трастовое соглашение о выводе средств на Сейшелы, а также была приобретена доля в компании „Ашет-Аттикус Паблишинг Лимитед“ на Кипре», — рассказала адвокат Лидия Краснова.

На фоне этих заявлений следственные органы проводят проверки обстоятельств. Также адвокат Марины Новиковой утверждает, что у фигуранта истории может быть зарубежная недвижимость и документы, связанные с гражданством других стран, что стало поводом для отдельного обращения в миграционные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что замоскворецкий суд Москвы назначил руководителю отдела продаж издательства «Эксмо» Артему Вахляеву четыре года лишения свободы условно. Его признали виновным по делу об участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее других лиц.

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