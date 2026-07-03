В Мелитополе создали стихийный мемориал в память о жертвах удара по рынку

Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV

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Жители Запорожской области несут к нему цветы.

У Вечного огня на Братском кладбище в Мелитополе создали стихийный мемориал в память о погибших при ударе по рынку в Токмаке. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Сегодня вся Запорожская область скорбит по жертвам украинской террористической атаки на город Токмак — погибли пять человек», — написал глава региона в личном блоге.

Жители области вместе с активистами молодежных движений и волонтерами возложили цветы к стихийному мемориалу.

Балицкий выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь. Кроме того, губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

В результате атаки ВСУ на городской рынок в Токмаке погибли пять человек, еще 18 получили ранения. Четырнадцать пострадавших проходят лечение в больнице Токмака, остальных с более тяжелыми травмами перевели в медицинское учреждение Мелитополя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по рынку в Токмаке гнусным военным преступлением нацистского режима.

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