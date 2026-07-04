Напился и страстно поцеловал незнакомку: блогер Ян Топлес изменил жене

Фото, видео: Telegram/Йоп, Ян Топлес/yantoples_official; 5-tv.ru

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Незадолго до вечеринки инфлюенсер опубликовал совместные фотографии с женой, провожая ее в экспедицию на Эльбрус.

Блогер Ян Топлес (настоящее имя — Ян Лапотков) оказался в центре громкого скандала после вечеринки в Москве. Женатого инфлюенсера засняли во время страстного поцелуя с неизвестной блондинкой. Ролик быстро разлетелся по соцсетям, а спустя некоторое время сам блогер решил публично объяснить произошедшее.

Пользователей удивило то, что незадолго до вечеринки Топлес публиковал совместные фотографии с женой Екатериной Адаричевой, провожая ее в экспедицию на Эльбрус.

По словам Топлеса, на мероприятие он пришел всего лишь отдать оператору камеру, однако в итоге задержался, чтобы послушать выступление любимого исполнителя. Вечер, как признался блогер, сопровождался большим количеством алкоголя, из-за чего он полностью потерял контроль над собой.

«Я стою, слушаю и думаю. Возьму пиво. Возьму еще пиво. Осуждаю. Да? Осуждаю. <…> Я веселый, радостный. Дарю любовь. Я хожу, всем комплименты отвешиваю. <…> Что происходит дальше? Дальше происходит девушка. <…> Я просыпаюсь с утра. Катя мне пишет, говорит: „Смотри, что мне подписчики скинули“. Мне жестко стыдно», — признался блогер.

Он рассказал, что после публикации ролика сразу обсудил ситуацию с супругой. По его словам, за восемь лет отношений они научились разговаривать друг с другом откровенно и не копить взаимные обиды. Топлес подчеркнул, что произошедшее не стало причиной конфликта в семье, а жена с пониманием отнеслась к случившемуся.

Блогер также объяснил, что не был знаком с девушкой, которую поцеловал на вечеринке. По его словам, он даже не знает ее имени, а сам инцидент закончился буквально через несколько секунд — незнакомка улыбнулась и ушла.

«Я потерял контроль, потерял контроль. Но это ничем бы не закончилось, абсолютно. Я не знаю, как эту девушку зовут», — сказал он.

При этом Топлес признал, что оправданий своему поведению не ищет. Он отметил, что главной ошибкой считает именно злоупотребление алкоголем, из-за которого перестал контролировать свои поступки.

«Это ненормально, в первую очередь, вот так напиваться. <…> Это ненормально. <…> Так себя вести, не контролировать», — подчеркнул блогер.

В завершение обращения он извинился перед девушкой, если произошедшее каким-либо образом ее задело, а также перед всеми, кого могла разочаровать эта история. Кроме того, Топлес пожелал подписчикам не повторять его ошибок и признался, что сам сделал для себя серьезные выводы.

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