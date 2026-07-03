Рейс из Санкт-Петербурга в Москву вернулся в аэропорт из-за треснувшего стекла

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Санкт-Петербург — Москва, был вынужден вернуться в аэропорт Пулково из-за повреждения остекления кабины пилотов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как уточнили в авиакомпании, командир воздушного судна принял решение прервать полет после обнаружения растрескивания внешнего слоя одной из секций лобового стекла кабины.

«Во время выполнения рейса FV6181 Санкт-Петербург — Москва 2 июля командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета по причине растрескивания внешнего слоя одной из секций остекления кабины пилотов», — говорится в сообщении.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Для доставки пассажиров в Москву перевозчик предоставил резервное воздушное судно, которое выполнило рейс вместо самолета, вернувшегося в Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что больше всего раздражает людей в аэропорту и во время перелета. Одна из самых раздражающих привычек — внезапно останавливаться в центре людного потока, чтобы проверить билет, ответить на сообщение или поискать документы. В оживленном терминале это создает затор и заставляет других пассажиров резко менять направление движения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.