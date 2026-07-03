Рожденная светом: огненная Жар-птица зажгла небо «Алых парусов-2026»

Фото: 5-tv.ru

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Масштабная кинетическая декорация с размахом крыльев 25 метров превратила акваторию Невы в пространство сказки.

Огненная Жар-птица, рожденная светом брига «Россия», стала одним из главных визуальных символов «Алых парусов–2026». Масштабная кинетическая декорация с размахом крыльев 25 метров превратила акваторию Невы в пространство сказки.

Одним из самых зрелищных и символичных образов водно-пиротехнического шоу стала Жар-птица — символ воплощения мечты о счастье — которая дается в руки только людям с добрым сердцем. По сюжету она рождается в свете, который в акваторию Невы принес бриг «Россия».

«Мы всегда находимся в поисках необычного пиротехнического элемента, скажем так, апогея шоу, который станет, как и бриг, кульминационным моментом. Поскольку в этом году тема водно-пиротехнического шоу — русские сказки, то идея этого элемента оказалась на поверхности. Что может гореть и впечатлять?! Только Жар-птица. А дальше стали думать, как реализовать идею, подбирать костюмы для мизансцены. Когда мы увидели птицу в макете, всем стало немного не по себе. Мы поняли, на какой масштаб замахнулись, но дороги назад уже не было», — рассказал главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

«Это динамический арт-объект, аналогов которому я в России еще не видел. Он сделан в форме птицы с размахом крыльев 25 метров и расписан в стилистике русских национальных узоров. Декорация машет крыльями, двигает шеей. Я считаю, что этот объект реализован на уровне крупнейших мировых событий», — поделился автор проекта Константин Лузгин.

Сначала зритель видит лишь ее силуэт на воде — таинственный, почти мифический. Затем Жар-птица «оживает»: расправляет огромные крылья, озаряет акваторию огненным светом и будто взмывает над Невой.

Работа над пиротехнической составляющей конструкции началась еще в октябре 2025 года. Все артикулы подбирались индивидуально — с учетом требуемой визуализации и механики движения птицы. Было проведено большое количество предварительных проб, испытаний и тестирований. Максимальная нагрузка на крыло не должна была превышать 500 килограммов.

Использовались различные группы изделий, которые специалисты между собой называют «фонтаны» и «контурные свечи». Особый акцент был сделан на артикулы с низкой температурой горения. При этом для обеспечения безопасности и надежности конструкции Жар-птицы была предусмотрена специальная защитная обшивка.

«Главной задачей было создание плотной визуальной «картинки» и четкой контурной световой линии. Подбор расположения эффектов на крыле с учетом его движения — сложный и длительный процесс: важно было просчитать, как будет выглядеть рисунок со всех ракурсов. Поэтому все изделия размещались не в одну линию, а в шахматном порядке. Для каждого элемента было сделано индивидуальное крепление с определенным углом наклона. Сначала на крыльях появилась «бегущая дорожка», потом в работу включилась вся их площадь. Кроме того, нужно было добиться синхронного запуска всех эффектов и — что не менее важно — их одновременного затухания», — отметил исполнительный директор компании «Орион-Арт» Андрей Семин.

Уникальность декорации заключается в ее полной автономности и в том, что Жар-птица работала на воде. Конструкция выполнена из металла и алюминия, покрыта специальными красками и позолотой. Все технические параметры учитывают ветровые и погодные условия Санкт-Петербурга, различную высоту волны на Неве. Понтон, на котором была установлена птица, весил около десяти тонн для большей устойчивости конструкции.

На создание дизайн-проекта ушел примерно месяц, еще два — на инженерные разработки. Затем последовали тестовые испытания: сначала на производстве, затем на воде в порту, после чего прошло несколько репетиций в акватории. Уже на площадке была проведена финальная настройка света и пиротехники.

Во время кульминации движения Жар-птицы были синхронизированы с музыкой и светом. Благодаря механике и пиротехническим эффектам создавалось ощущение, что она парит над Невой.

В дальнейшем декорация может использоваться как самодостаточный арт-объект, который способен украсить не только шоу мирового уровня, но и городское пространство.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала.

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