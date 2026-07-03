«Давно не надевал купальный костюм»: Трамп пожаловался на жесткий рабочий график
Президент США Трамп пожаловался на загруженность на работе
Фото: Reuters/Aaron Schwartz
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Дела заставили американского лидера отказаться от отдыха и хобби.
Президент США Дональд Трамп настолько загружен работой, что у него не остается даже времени на отдых. Об этом американский лидер заявил во время участия в подкасте второй леди США Уши Вэнс.
«Не знаю, хорошо ли я выгляжу в купальном костюме. Я уже давно не надевал купальный костюм, я слишком занят», — сказал он.
Помимо плавания, президенту пришлось ограничить себя и в игре в гольф на территории своей резиденции в Белом доме. По словам Трампа, он делает это осознанно, так как хочет, чтобы его видели работающим, а не отдыхающим.
Ближайшие сотрудники президента США неоднократно говорили в интервью, что он работает по много часов в день и практически не оставляет времени на сон.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-президент США Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа. Во время гала-вечера Демократической партии штата Мэриленд он обвинил американского лидера в коррупции, высмеял ряд его инициатив и назвал неудачником.
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