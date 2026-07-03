Музыка, любовь и дружба: в столице представят мюзикл по сериалу «Плакса»

Фото: Пресс-служба московского театра мюзикла

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Премьера запланирована на 10 сентября 2026 года.

Московский театр мюзикла 10 сентября 2026 года представит премьеру музыкального спектакля «Плакса». Новый проект создан по мотивам одноименного сериала СТС и Wink совместно с Национальной Медиа Группой, телеканалом СТС, Московским театром мюзикла и компанией «Руки Вверх Интертеймент».

История, ранее знакомая миллионам зрителей, теперь будет перенесена на театральную сцену в формате масштабного мюзикла. Постановка объединяет ресурсы крупного медиахолдинга, опыт одного из ведущих музыкальных театров страны под руководством Михаила Швыдкого, а также продюсерский и музыкальный подход Сергея Жукова.

«Когда мы создавали сериал, мы понимали, что узнаваемая история „Плаксы“ вызовет отклик у очень широкой аудитории. Сегодня она получает новое продолжение на сцене. Для меня этот мюзикл важен не только как продюсеру, но и как человеку, который знает силу музыки и живых эмоций», — сказал Жуков.

Также Жуков добавил, что команда стремится создать современное шоу, которое будет интересно и подросткам, и взрослым зрителям, а визуальная часть и сценография произведут сильное впечатление.

В центре сюжета остаются темы взросления: дружба, первая любовь, увлечение музыкой, отношения с родителями и внутренние поиски героев. История также затрагивает опыт старшего поколения, которое сохраняет свои идеалы и взгляды на жизнь.

На сцене появятся знакомые персонажи, а само действие будет сопровождаться живым исполнением, оркестром, оригинальными музыкальными номерами, современной хореографией и масштабными декорациями. Музыку к постановке написал Сергей Жуков, либретто создал Константин Рубинский, а режиссером выступил Валерий Маркин.

Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой отметил, что театр впервые за долгие годы сотрудничает с композитором популярной сцены, перерабатывая музыку из телевизионного проекта. Он подчеркнул, что синтез жанров и поддержка СТС стали важной основой постановки, а сам спектакль может стать заметным событием театрального сезона.

Главную роль Маши исполнит Ника Жукова, которая уже играла этого персонажа в сериале. Актриса отметила, что для нее важно продолжение истории в новом формате и возможность заново раскрыть героиню на сцене.

«Для меня очень важно, что история Маши продолжается на сцене Московского театра мюзикла. За время сериала зрители успели познакомиться с этой героиней, пережить вместе с ней много важных моментов, и теперь у них появится возможность увидеть любимую историю в новом формате», — отметила Ника.

Также в актерский состав вошли Вадим Дубровин и Ефим Шифрин. Последний отметил, что его заинтересовало сочетание театра, музыки и современной культуры, а также то, что у истории уже есть сформированная аудитория, которая получит новое сценическое прочтение.

Создатели подчеркивают, что мюзикл рассчитан на широкую аудиторию: зрители сериала смогут увидеть знакомых героев в новом формате, а новые гости познакомятся с современной историей о взрослении, музыке и выборе жизненного пути.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.