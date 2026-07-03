«Он был для нас как отец»: в Тегеране проходит церемония прощания с Али Хаменеи

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour/WANA; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Более 20 миллионов человек участвуют в похоронах аятоллы. Среди иностранных делегаций — представители России, Пакистана, Ирака, Катара и не только.

Тысячи людей заполонили улицы Тегерана — там прощаются с бывшим верховным лидером республики. Али Хаменеи погиб при авиаударе США и Израиля в феврале, в самом начале конфликта на Ближнем Востоке. На траурные мероприятия, которые займут несколько дней, приехали делегации из 30 государств, церемонию освещают журналисты со всего мира.

О том, что прямо в эти минуты происходит в иранской столице, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, он работает на месте.

Комплекс Мосалла в Тегеране. Сотни людей встречают гроб аятоллы Али Хаменеи. Собравшиеся бросают к телу духовного лидера шарфы и платки, затем их кидают обратно — такова традиция, чтобы коснуться гроба.

Это самая масштабная церемония похорон в истории Ирана, в которой примут участие больше двадцати миллионов жителей — не только из исламской республики, но и люди со всего мира. Для всех подготовлены специальные маршруты, на всем пути — запасы воды: в Иране сейчас около 35 градусов жары. Сам комплекс готов принять каждого, кто хочет проститься с духовным лидером.

«С шести утра субботы и до окончания церемонии прощания Мосалла в Тегеране будет открыт круглосуточно для скорбящих и не будет закрываться до окончания церемонии», — сообщил пресс-секретарь штаба по проведению церемонии прощания Иман Аттарзаде.

Сегодня двери мечети открыты для родных Хаменеи и официальных лиц. Вот подходят к гробу выжившие родственники аятоллы, среди которых его сват Голям-Али Хаддад Адель: во время удара по частной резиденции 28 февраля вместе с духовным лидером погибли его дочь, зять, невестка и внучка.

Проводить в последний путь приехали делегации из России, Пакистана, Ирака, Катара — всего из более чем ста стран. Власти Ирана на похороны духовного лидера не жалеют ни времени — прощание пройдет до 9 июля, ни денег. По данным западных СМИ, Тегеран использует похороны как политическое оружие, чтобы продемонстрировать несгибаемую мощь.

«Масштаб этого зрелища призван послать сигнал миру и врагам исламской республики: режим не только пережил войну, имеющую решающее значение для существования государства, но и будет упорно увековечивать память своего убитого лидера как символ своей стойкости», — пишет CNN.

Похороны освещают более девятисот журналистов, и власти им показывают не только церемонию, но и последствия атак в Тегеране — свидетельство того, что пережила страна. Поврежденный дворец Голестан — бывшая королевская резиденция, ныне музей.

Удар пришелся по зданию по соседству с дворцом. Взрывной волной выбило стекла мраморного зала, повреждены внутренние стены, но сохранился чудом мраморный трон.

Чтобы уберечь реликвию, над ней заранее постелили доски, а некоторые предметы вывезли, но ущерб от военной атаки огромен — почти два миллиона долларов и не один год работы.

«Пока что никаких ремонтных работ не проводилось, мы только устранили причиненный ущерб, избавились от осколков и прочего мусора, которые здесь находились», — рассказал управляющий дворцом Голестан Шахид Белехсти.

Здесь говорят: последствия атак только лишь сплотили иранцев перед лицом угрозы, а похороны стали символом национального единства. Хаменеи для всех был не просто их духовным лидером — он был олицетворением исламской революции. Ему было 86 лет, и почти половину жизни он служил иранскому народу. В 1981 году на него было совершено покушение — бомба взорвалась во время его выступления в мечети, правая рука аятоллы была парализована, но на публике он всегда скрывал это — держал руку под плащом или военной формой.

— Он был для нас как отец, его смерть — большая трагедия. Мне трудно подобрать слова.

И этот кулак на плакатах Хаменеи по всему Ирану — это еще один символ и сигнал: несмотря ни на что, Иран готов сопротивляться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.