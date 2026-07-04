Девушка с татуировкой змеи: что известно о подозреваемой в организации взрыва в Монако

Фото, видео: INTERPOL; 5-tv.ru

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Ей 39 лет и официальные власти княжества впервые решились назвать ее национальность.

Сегодня в деле о покушении на беглого олигарха Ермолаева появился первый конкретный подозреваемый. И это стало очередным подтверждением того, что за организацией взрыва стоят украинские спецслужбы. В международный розыск объявлена 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. По данным французской прессы, она много лет прожила в Германии, и специально была направлена в Монако для устранения неугодного Зеленскому бизнесмена.

Каким образом она попала в Европу и какое именно задание получила из Киева? Корреспондент «Известий» Мария Коровина — о новых поворотах в расследовании.

Девушка с татуировкой — предположительно, змеи — на фото, которое публикует Интерпол. Екатерина Березовская, 39 лет, которую сейчас ищет вся Европа. Официальные власти впервые решились назвать ее национальность.

«Речь идет о женщине примерно тридцати лет, гражданке Украины, чьим последним известным местом жительства была Германия. Относительная сложность взрывного устройства и способ его совершения, по-видимому, указывают на то, что человек, заложивший взрывное устройство, действовал не в одиночку», — заявил заместитель генерального прокурора Монако Морган Раймон.

В Германию диверсантка СБУ перебралась не когда-нибудь, а именно в 2022 году. Все это время жила в центре для беженцев в Хофхайме, по всей вероятности, на пособия. Правда, отлучалась — для совершения диверсии. Готовилась к операции давно и последовательно. Детальный анализ записей с камер видеонаблюдения показал: Березовская совершила несколько разведывательных поездок к вилле Ермолаева. А после взрыва пустилась буквально галопом по Европам — пешком отправилась в соседнюю Францию, где был спрятан автомобиль с немецкими номерами. В Германию ехала не напрямую — петляла через всю Европу.

То, что это фирменный почерк спецслужб Зеленского, сейчас звучит внезапно на французском телевидении.

«Со стороны СБУ действовать так не очень разумно, если это действительно так. Между Францией и Монако существует сотрудничество в области правосудия, поэтому это дело также попадет под французскую юрисдикцию. Мы знаем, что, возможно, именно украинские спецслужбы стояли за подрывом „Северного потока“. Ладно. Это практически наверняка», — заявил бывший сотрудник разведки Венсан Крузе.

Подрыв «Северных потоков» вспомнили не случайно. Там тоже женщина сыграла ключевую роль. Диверсантка, подрабатывавшая эротической моделью, ныряла на глубину с 80 килограммами оборудования и взрывчатки в сложнейших погодных условиях.

«Руководитель задавался вопросом: стоит ли брать женщину, ведь это может изменить групповую динамику, если она будет единственной. С другой стороны, предполагалось, что ее присутствие может повысить мотивацию мужчин и их результативность с психологической точки зрения», — рассказал репортер The Wall Street Journal Боян Панчевски.

Психология тут, конечно, важна, но еще важнее то, что называется многолетними наработками по производству универсальных солдат, точнее, солдаток террора. Самые громкие эпизоды: покушение на журналистку Дарью Дугину — в розыск объявили украинку Наталью Вовк. Потом был подрыв Владлена Татарского, исполнительница — Дарья Трепова*. После этого ФСБ задержала еще несколько женщин, завербованных СБУ. Но в этой истории — совершая подрыв семьи Ермолаева — от имени Зеленского украинка, вероятно, целилась куда выше.

«Покушение в Монако на Вадима Ермолаева имеет более глубокий смысл, поскольку он также был крупнейшим спонсором бывшего министра обороны Валерия Залужного, который сейчас живет в Лондоне и намерен баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах», — считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Удивительное совпадение: посылка с взрывчаткой на пороге беглого украинского олигарха появилась ровно в тот момент, когда появились данные о том, что Залужный сообщил бывшему боссу о планах занять его место. И тут же — непрозрачный намек в виде взрыва в Монако, который в итоге произвел общеевропейское политическое землетрясение.

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* — внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.