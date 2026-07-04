Мошенничество на 800 миллионов рублей и не только: за что задержан экс-глава Росавиации Нерадько

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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За то время, что чиновник был во главе ведомства, его не раз подвергали жесткой критике.

И в начале о громком коррупционном скандале. Суд арестовал бывшего главу Росавиации — Александра Нерадько. Его обвиняют в мошенничестве с госконтрактами. По некоторым данным, речь идет о сотнях миллионов рублей. Чиновник возглавлял ведомство почти 15 лет. И за это время его неоднократно подвергали критике. Все детали знает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Из-за ограды мы успеваем снять автозак, в котором, предположительно, экс-чиновника доставили в Хорошевский суд. На сам процесс, в ходе которого Нерадько избирают меру пресечения, СМИ не пускают — он проходит в закрытом режиме.

Задержанный Александр Нерадько — большой чиновник. Многие годы он возглавлял Росавиацию, был заместителем министра транспорта. По версии следствия, он пользовался служебным положением, чтобы осваивать бюджет.

Нерадько обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Пока речь идет о сумме в 800 миллионов рублей. Ее украли на строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово. По бумагам, эта стройка началась еще в 2014 году, но несколько лет спустя подрядчик объявил себя банкротом, а руководство Росавиации запросило деньги из госбюджета на возобновление проекта. В общей сложности — 13 миллиардов рублей.

Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год. А уже в 2024-м разразился крупный скандал: в ведомстве прошли обыски по делу о незаконной продаже самолетов.

«Вместо того чтобы заниматься разработкой и импортозамещением отечественных самолетов — неважно, какой он будет, большой, маленький, хороший, плохой, но отечественный, — что было принято? Пролоббированная программа, связанная с лизингом двух мировых авиапроизводителей. Соответственно, никто не был заинтересован в том, чтобы что-то делалось в направлении отечественного самолетостроения и развития российской авиации», — считает директор медиа-агентства, бывший сотрудник аэропорта «Домодедово» Илья Садовский.

Речь идет и о продаже военных бортов. Несколько транспортников Ил-76 и Ми-8 незаконно вывели из-под российской юрисдикции и отправили за рубеж. Еще в 2018 году Генпрокуратура и Минтранс вносили представление об отставке Александра Нерадько. После крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» Росавиацию обвиняли в падении уровня подготовки гражданских пилотов. Тогда ведомство аннулировало летные свидетельства выпускников Южно-Уральского госуниверситета и Челябинского училища.

В 2022 году мы проводили расследование и выясняли, как функционеры из Росавиации вымогают у пилотов деньги. Вот один из них рассказывал: чтобы сохранить летную лицензию, чиновникам ведомства нужно было дать взятку в полтора миллиона рублей.

Поступал звонок от девушки, которая объявляла себя посредником каким-то. То есть они создавали проблему, чтобы потом ее за вознаграждение решить.

Человеку, через которого проходили эти взятки, — начальнику отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максиму Павлюку — тогда дали восемь лет лишения свободы. А в прошлом году арестовали еще одного из бывших замов Нерадько — Сергея Тимошенко. Тот на посту замглавы Брянской области воровал на строительстве и капремонте социально значимых объектов. Теперь следователи, видимо, добрались до верхушки этой пирамиды.

Вердикт суда — на два месяца Нерадько отправляют под стражу пока. Но перспектива куда серьезнее: эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Нерадько был снят со своего поста после замечаний, вынесенных главой правительства. По сути, за эти годы глава Росавиации немало сделал для развала всей отрасли: не оставил ни новых отечественных самолетов, ни взлетно-посадочных полос, ни пилотов, зато миллиарды из бюджета исчезли. При этом у самого Нерадько в собственности — три элитные московские квартиры стоимостью более 400 миллионов рублей. Еще три — у жены, плюс 100 с небольшим. Две дорогие иномарки, дача. Теперь ему, видимо, придется прервать этот люксовый полет.

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