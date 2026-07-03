Ушел из жизни Виктор Иванович Шариков

Фото: 5-tv.ru

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Он обладал поистине уникальными знаниями об истории отечественного телевидения.

Коллектив ООО «Телевизионный технический центр «Чапыгина, 6» с глубоким прискорбием воспринял известие о его кончине. Выражаем искренние соболезнования близким и всем, кто знал и ценил Виктора Ивановича. Ушел человек, с которым связана целая эпоха нашей общей работы и профессиональной жизни. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег.

Виктор Иванович родился 8 января 1948 года в Ленинграде. В 1976 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. профессора М. А. Бонч-Бруевича по специальности «Радиосвязь и радиовещание».

28 марта 1978 года он был принят в Ленинградский радиотелевизионный центр на должность мастера цеха видеозаписи. С этого дня вся его профессиональная жизнь была неразрывно связана с Чапыгина, 6. Любовь к технике помогала ему преодолевать любые сложности и обстоятельства. Виктор Иванович всегда подчеркивал: «Я ремонтник, а не видеоинженер».

За десятилетия работы он внес значительный вклад в развитие технической базы телевидения. Ремонт и настройка звуковых трактов и видеоаппаратуры, обслуживание немецких видеомагнитофонов, появившихся при создании телевизионного журналистского комплекса, разработка схем и изготовление блоков для эфирного пульта, участие в подготовке аппаратной программы «600 секунд» и первой центральной аппаратной — лишь часть большого профессионального пути Виктора Ивановича.

Он обладал поистине уникальными знаниями об истории отечественного телевидения, развитии телевизионной техники и особенностях оборудования разных поколений. Благодаря его энтузиазму, мастерству и бережному отношению к профессии к 80-летию Ленинградского телевидения в одной из действующих аппаратных была создана выставка, которая объединила максимально сохранившиеся образцы советской телевизионной техники. Практически все экспонаты были восстановлены Виктором Ивановичем и поддерживались им в рабочем состоянии.

Высочайший профессионализм, преданность своему делу, исключительная компетентность и готовность делиться знаниями снискали Виктору Ивановичу заслуженное уважение коллег. Для многих поколений сотрудников он был не только опытным специалистом, но и хранителем истории телевидения, человеком, к которому всегда обращались за советом и помощью.

Светлая память о Викторе Ивановиче Шарикове навсегда сохранится в истории Телецентра и в сердцах его коллег.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

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