Инженера из Щекино подозревают в убийстве отца и его сожительницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Близкие уверяют, что серьезных ссор в семье не было.

Инженера подозревают в убийстве отца и его сожительницы в Щекино Тульской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

После того как парень нанес ножевые ранения, он скрылся, сейчас следователи совместно с оперативными службами разыскивают его.

Раненого мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось. Женщина тоже погибла.

Как рассказала 5-tv.ru сестра подозреваемого, у брата не было явных конфликтов с отцом, и она до сих пор не может поверить в произошедшее. Мать парня также сообщила, что уже три года не поддерживает с ним общение. Родственники характеризуют его как скрытного и обидчивого человека.

В Следственном комитете России по Тульской области подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве двух лиц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тела женщины и ее возлюбленного нашли в лесном массиве в американском штате Алабама. По данным следствия, мужчина задушил свою спутницу, а затем попытался скрыть тело, однако умер от сердечного приступа. Причины смерти обоих подтвердило судебно-медицинское вскрытие.

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