Выпивал алкоголь: мужчина насмерть переехал ребенка в Воронеже на водохранилище
Мужчина насмерть переехал ребенка в Воронеже на водохранилище
Фото: СК РФ по Воронежской области
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После случившегося подозреваемый скрылся с места трагедии, оставив несовершеннолетнего умирать.
Полиция задержала мужчину, который на катере в акватории Воронежского водохранилища насмерть переехал ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону в мессенджере МАКС.
Инцидент произошел 2 июля. По данным следствия, около пяти часов вечера мужчина 45 лет, управляя катером допустил наезд на несовершеннолетнего, который в это время плавал в акватории водохранилища.
После случившегося задержанный поспешил скрыться с места происшествия. Очевидцы трагедии достали ребенка из воды и оказали ему первую помощь. Спасти пострадавшего не удалось. Врачи, приехавшие на место ЧП, констатировали остановку сердца.
В ведомстве отметили, что в день происшествия задержанный был пьян. Свидетели, опрошенные в ходе расследования, рассказали, что мужчина употреблял алкоголь в компании друзей. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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