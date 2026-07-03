Сердце под угрозой? Врач объяснил, как быстро оценить риск инфаркта

Кардиохирург Лондон: риск инфаркта можно оценить всего за несколько минут

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Простое измерение может показать, стоит ли обращаться к врачу.

Кардиохирург Джереми Лондон рассказал о простом способе оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний всего за несколько минут. Его слова приводит издание Mirror.

По словам специалиста, для проверки нужно измерить окружность талии на уровне пупка, а затем разделить этот показатель на рост. Если получившееся соотношение выше 0,5, это может говорить о повышенной вероятности проблем с сердцем. Лондон рекомендовал людям с таким результатом обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование.

Кардиохирург объяснил, что показатель выше 0,5 часто связан с избытком висцерального жира в области живота. Такой тип жировых отложений повышает риск сердечных и других хронических заболеваний.

Ранее в американском штате Алабама обнаружили тела 47-летней Джессики Фолдс и ее 44-летнего бойфренда Дэниела Роббинса. Полицию вызвали после сообщения о грузовике, оставленном на пустынном участке с включенным двигателем.

Прибывшие на место правоохранители нашли погибших в лесистой местности. По версии следствия, Роббинс задушил Фолдс в другом месте, после чего привез тело в лес, чтобы спрятать его.

Во время попытки скрыть следы преступления мужчине стало плохо. Предположительно, он умер от сердечного приступа рядом с телом убитой женщины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.