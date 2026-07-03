Две женщины похитили девочку и требовали 25 миллионов рублей выкупа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Злоумышленницы из Мурманской области затолкали школьницу в машину и увезли.

В Мурманской области суд заключил под стражу двух местных жительниц, обвиняемых в похищении несовершеннолетней с требованием выкупа в 25 миллионов рублей, сообщили в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Обвиняемые — 17-летняя и 51-летняя женщины. Они выследили 13-летнюю школьницу у дома на проезде Бабикова, дождались ее на улице, применив силу, затолкали в арендованный автомобиль и увезли в частный дом.

Сразу после похищения злоумышленницы воспользовались мобильным телефоном девочки и отправили отцу сообщение с ультиматумом: за возвращение дочери они потребовали 25 миллионов рублей. Чтобы исключить побег, девочку связали, а затем переместили в багажник машины.

Когда женщины узнали, что семья девочки уже обратилась в полицию, они испугались и отпустили ребенка. Следователи СК и сотрудники уголовного розыска быстро задержали подозреваемых. Сейчас обе женщины находятся под стражей. Расследование продолжается.

Фигуранткам дела предъявили обвинение по статье УК РФ о похищении несовершеннолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двое подростков и мужчина похитили ребенка и заперли его в сарае в Приморье.

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