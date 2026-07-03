В Токмаке на месте удара ВСУ продолжают работать оперативные службы

Фото: MAX/Балицкий Евгений

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В результате атаки погибли пять человек, еще 18 получили ранения.

Оперативные службы продолжают работу на месте удара Вооруженных сил Украины по рынку в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, специалисты обследуют прилегающую территорию на наличие неразорвавшихся боеприпасов, а также обходят жилые дома, чтобы оценить причиненный ущерб и оказать адресную помощь местным жителям.

«В Токмаке продолжают работу все оперативные службы: прилегающая территория обследуется на предмет неразорвавшихся снарядов, а также проводится обход домов, чтобы оценить ущерб и оказать адресную помощь пострадавшим», — написал Балицкий.

Глава региона также сообщил, что раненые получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четверых пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, уже перевезли в областную больницу Мелитополя, где им оказывают специализированную медицинскую помощь.

«Четверо наиболее тяжелых пострадавших уже доставлены в областную больницу Мелитополя для узкоспециализированной помощи. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, при необходимости привлечем дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф», — отметил губернатор.

По данным источника 5-tv.ru, в результате удара погибли пять человек, еще 18 получили ранения. Четырнадцать пострадавших доставили в Токмакскую центральную районную больницу имени Александра Сеикаева. После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во втором квартале 2026 года от действий ВСУ погибли 422 мирных жителя России. Всего за время СВО с февраля 2022 года по 30 июня 2026-го погибли 8 434 мирных жителя и 30 913 человек пострадали.

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