В Монако отпустили двух подозреваемых в соучастии в покушении на Ермолаева

Фото: Reuters/Manon Cruz

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Взрыв в жилом доме на улице Реверанд Пер Луи Фролла произошел 29 июня.

Двое мужчин, задержанных в Монако по подозрению в причастности к покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева, освобождены из-под стражи. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель генерального прокурора княжества Морган Раймон.

По его словам, правоохранители не нашли доказательств того, что задержанные принимали активное участие в событиях, произошедших 29 июня.

«В княжестве Монако были задержаны двое мужчин, которые находились под стражей в среду, 1 июля, и в четверг, 2 июля. Однако проведенные допросы и расследование не позволили установить активное участие этих двух лиц в событиях, произошедших 29 июня. В связи с этим они были освобождены из-под стражи», — заявил Раймон.

Ранее Интерпол обнародовал сведения о предполагаемой исполнительнице покушения. По данным организации, речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской, которую разыскивают в рамках расследования.

Взрыв в жилом доме на улице Реверанд Пер Луи Фролла произошел 29 июня. Как сообщал телеканал BFMTV, в результате происшествия пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. После случившегося прокуратура Монако возбудила дело по статье о покушении на убийство.

При этом следствие продолжает рассматривать различные версии произошедшего. В частности, по данным ряда источников, проверяется возможная причастность Службы безопасности Украины. Также не исключается, что мотивом преступления могли стать связанные с Ермолаевым коммерческие структуры, включая кол-центры и теневые схемы в Днепропетровске, а также возможное влияние на политические процессы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина может заплатить высокую цену за взрыв в Монако. Если власти Незалежной или кто-то приближенный к ним, причастны к произошедшему в Монако, то это негативно скажется на всей Украине. Ведь Европа ее активно поддерживает, рассчитывая на вступление страны в Евросоюз.

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