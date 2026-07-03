Влияет на память: удаление яичников может серьезно сказаться на работе мозга

AD: удаление яичников может серьезно сказаться на работе мозга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Особенности возрастных когнитивных нарушений у женщин долгое время оставались недостаточно изученными.

Удаление обоих яичников в молодом возрасте может быть связано с ускоренными изменениями в головном мозге, которые повышают риск развития когнитивных нарушений в будущем. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Alzheimer's & Dementia.

Что выяснили исследователи

Специалисты изучили состояние женщин, перенесших двустороннюю овариэктомию — операцию по удалению обоих яичников — до наступления естественной менопаузы.

Оказалось, что у некоторых участниц наблюдались изменения в структуре мозга, которые ранее связывали с повышенным риском развития нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Наиболее выраженные изменения фиксировались у женщин, перенесших операцию в более молодом возрасте.

Почему яичники влияют на работу мозга

Яичники выполняют не только репродуктивную функцию, но и вырабатывают гормоны, прежде всего эстрогены, которые участвуют в работе нервной системы.

Ученые давно предполагают, что женские половые гормоны помогают поддерживать здоровье нейронов, влияют на память, обучение и защиту мозга от возрастных изменений. Поэтому резкое прекращение выработки этих веществ может отражаться на когнитивных функциях.

Когда удаление яичников необходимо

Врачи подчеркивают, что двусторонняя овариэктомия нередко проводится по жизненным показаниям. Операция может быть необходима при некоторых формах рака, высоком генетическом риске онкологических заболеваний, тяжелом эндометриозе и других серьезных состояниях.

Поэтому результаты исследования не означают, что от хирургического вмешательства следует отказываться, если оно рекомендовано специалистами.

Может ли гормональная терапия снизить риски

Авторы работы отмечают, что вопрос влияния заместительной гормональной терапии на здоровье мозга требует дальнейшего изучения.

Некоторые предыдущие исследования показывали, что своевременное назначение гормонов после раннего удаления яичников может частично компенсировать последствия резкого снижения уровня эстрогенов.

Однако универсальных рекомендаций для всех пациенток не существует, и решение принимается индивидуально.

Почему ученые продолжают изучать женское здоровье

Эксперты отмечают, что особенности старения мозга у женщин долгое время оставались недостаточно изученными. Сегодня все больше внимания уделяется тому, как гормональные изменения, менопауза и гинекологические операции влияют на риск развития деменции.

Полученные данные могут помочь врачам точнее оценивать долгосрочные последствия лечения и разрабатывать новые подходы к профилактике когнитивных нарушений.

Что важно помнить

Исследование выявило связь между ранним удалением обоих яичников и изменениями в головном мозге, но не доказало прямую причинно-следственную зависимость.

Решение о проведении операции должно приниматься вместе с врачом с учетом всех рисков и потенциальной пользы для здоровья.

Специалисты подчеркивают, что в случаях, когда хирургическое вмешательство необходимо по медицинским показаниям, его преимущества могут значительно превышать возможные долгосрочные риски.

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