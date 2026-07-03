«Далеко не уедешь»: Дворцов посоветовал Самойловой сменить музыкальный курс

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Артистке стоит сделать ставку не только на быструю популярность, но и на более серьезные темы.

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал дебютный трек блогера Оксаны Самойловой «Мамми», выпущенный под псевдонимом Sammy. Своим мнением он поделился в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, артистке стоит пересмотреть музыкальное направление и сделать ставку не только на быструю популярность, но и на более серьезные темы.

При этом Дворцов отметил, что у Самойловой, безусловно, есть вокальные данные, однако сама композиция получилась недоработанной и ориентированной скорее на молодую аудиторию.

«Я послушал песню Оксаны и могу сказать, что вокальные данные у нее есть. Со своей стороны оцениваю их достаточно хорошо», — сказал продюсер.

Он предположил, что к работе над музыкальной стороной проекта мог быть причастен бывший супруг Самойловой, рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн.

«Все-таки в свое время Джиган свою руку приложил к этому. То, что какие-то моменты у нее недоработанные, это факт», — добавил Дворцов.

Помимо этого, продюсер добавил, что песня «Мамми» выглядит легкомысленной и не рассчитана на взрослую аудиторию. Он пояснил, что в треке почти нет темы семейных ценностей, а главный акцент сделан на провокационность и привлечение внимания.

«Эта песня, она легкомысленная, для аудитории точно зумеров, но никак не для взрослой аудитории. Ценностей семейных там нет. Это чистый вайб, хейт со стороны ее поклонников и хайп с ее стороны», — заявил он.

Дворцов также предупредил, что подобная стратегия может сыграть против Самойловой. Теперь публика иначе реагирует на песни с провокационными намеками, поэтому артисту важно понимать, какие темы он выносит в публичное пространство.

«Самое главное, чтобы данный хайп не обернулся для нее боком. Потому что сейчас развратные песни, песни с цензурой или каким-то намеком преследуются по закону, и публика уже не воспринимает. Потому что сейчас, повторюсь, это совершенно иное, совершенно другое», — отметил продюсер.

В качестве совета он предложил Самойловой сместить акцент в сторону лирики, патриотической тематики и семейных ценностей. Дворцов считает, что такой репертуар мог бы помочь ей выйти за рамки образа блогера, который делает ставку только на громкий инфоповод.

«Мой совет Оксане личный — пересмотреть свой репертуар и уйти хотя бы немножко в лирику, в патриотическую направленность, в семейные ценности. Тогда ее не захейтят, тогда ее еще больше полюбят. И полюбит целая страна. А если направленность только ради хайпа, далеко на этом ты не уедешь», — сказал он.

Дебютная песня Самойловой «Мамми» вышла под творческим псевдонимом Sammy.

Сама Самойлова до этого объясняла, что не планировала начинать музыкальную карьеру именно так, но в итоге решила выпустить песню в формате аффирмации для девушек. По ее словам, ей не хотелось делать грустный трек, поэтому она выбрала более легкое и уверенное настроение.

В треке «Мамми» поется о девушке, которая сама выбирает правила жизни, задает свой ритм и совмещает разные роли. В центре песни — уверенность в себе и желание не зависеть от чужих оценок.

Ранее, писал 5-tv.ru, критик Соседов также прокомментировал трек Самойловой.

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