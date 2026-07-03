Актеры сериала «Первая ракетка» записали ролик в поддержку российских теннисистов на Уимблдоне

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Они пожелали им удачи на турнире.

Актеры сериала «Первая ракетка» онлайн-кинотеатра Wink записали ролик в поддержку российских теннисистов на Уимблдоне.

В видеоролике приняли участие Полина Гухман, Валентина Малыгина, Алина Юнева, Павел Ворожцов, Алексей Сошин, а также линейный продюсер сериала «Первая ракетка» Анастасия Пивоварова. Они пожелали удачи нашим спортсменам, отметив что будут радоваться каждому выигранному мячу.

«Чтобы обошлось без травм. Отскоки были всегда ровные на вашей стороне, а мячик переваливался через сетку», — сказано в клипе.

В третий круг турнира вышли шестеро спортсменов из России: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова.

Примечательно то, что один из теннисистов — Карен Хачанов — появлялся в одном из эпизодов сериала «Первая ракетка».

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