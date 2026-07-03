«Смертельная уборка»: как шведский метод помогает избавиться от лишнего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Способ предполагает спокойный и постепенный подход. Сначала

Шведская «смертельная уборка» звучит мрачно, но на деле это не про страх и не про ожидание плохого. Метод помогает спокойно разобрать вещи, оставить только нужное и не перекладывать этот груз на близких в будущем. Об этом сообщило Mentalfloss.

По сути, это осознанное расхламление: человек заранее решает, какие предметы действительно имеют ценность, а от чего давно пора избавиться.

Почему уборку называют «смертельной»

Название пришло из шведского слова döstädning: dö означает «смерть», а städning — «уборка». Смысл метода в том, чтобы постепенно привести дом в порядок и не оставлять родственникам горы вещей, с которыми им придется разбираться.

При этом заниматься такой уборкой можно в любом возрасте. Это не обязательно подготовка к старости, а скорее способ честно посмотреть на свои вещи и понять, что действительно нужно.

Как работает шведская уборка

Главное правило — не пытаться разобрать весь дом за один день. Метод предполагает спокойный и постепенный подход. Сначала лучше взяться за вещи, с которыми проще расстаться: одежду, посуду, старые документы, бытовые мелочи.

Самые эмоционально ценные предметы — фотографии, письма, семейные реликвии — стоит оставить напоследок. Так будет легче избежать усталости и не бросить процесс на середине.

Какие вопросы стоит задавать себе

Во время такой уборки важно не просто перекладывать вещи с места на место, а честно оценивать их значение. Помогают простые вопросы: пользуюсь ли я этим, приносит ли это радость, понадобится ли это моим близким, не станет ли эта вещь для них лишней заботой.

Если предмет давно лежит без дела, но может пригодиться другому человеку, его можно подарить, продать или отдать на благотворительность.

Почему метод считается эффективным

Шведская «смертельная уборка» работает потому, что меняет отношение к вещам. Человек перестает хранить предметы «на всякий случай» и начинает видеть, сколько места, времени и сил они занимают.

Кроме того, такой подход снижает тревожность. Когда в доме меньше хаоса, проще поддерживать порядок, быстрее находить нужные вещи и легче чувствовать контроль над пространством.

Чем этот метод отличается от обычного расхламления

Обычная уборка часто строится вокруг вопроса: «Нужно ли это мне сейчас?» Шведский подход добавляет еще один важный смысл: «Что будет с этой вещью потом?»

Метод помогает думать не только о собственном удобстве, но и о близких. Он избавляет семью от необходимости принимать сложные решения в эмоционально тяжелый момент.

С чего начать

Начать можно с одного шкафа, ящика или полки. Не стоит сразу ставить цель разобрать всю квартиру. Лучше двигаться постепенно и фиксировать результат.

Полезно завести несколько категорий: оставить, отдать, продать, выбросить и передать конкретному человеку. Если какая-то вещь связана с историей, ее можно подписать или коротко объяснить, почему она важна.

Кому подойдет шведская «смертельная уборка»

Метод особенно полезен тем, кто чувствует, что дом перегружен вещами, но не знает, с чего начать. Он подойдет людям старшего возраста, семьям после переезда, тем, кто хочет упростить быт, и всем, кто устал от постоянного беспорядка.

Главное — воспринимать такую уборку не как грустную обязанность, а как способ освободить место для жизни, важных воспоминаний и спокойствия.

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