Теракт ВСУ в Токмаке Запорожской области: что известно к этому часу

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ/proczo

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Количество пострадавших растет.

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по рынку в городе Токмак Запорожской области. Погибли пять местных жителей, еще 18 человек получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Помощь раненым и семьям жертв

Для раненых развернули дополнительные операционные. Властями создан оперативный штаб, пострадавшим оказывают психологическую и медицинскую помощь. Правительство получило задачу своевременно выплатить компенсации семьям жертв.

«Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам. Прошу всех сохранять спокойствие», — отмечал губернатор области Евгений Балицкий.

Характер травм

По данным источника 5-tv.ru, 14 пострадавших были доставлены в Токмакскую ЦРБ им. Александра Сеикаева. Четверых с тяжелыми черепно-мозговыми травмами доставили в город Мелитополь, сообщил министр здравоохранения Запорожской области Дмитрий Ваньков. Идет транспортировка и эвакуация мирных жителей, работает реанимационное отделение. При необходимости будут привлечены силы Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) — организацию уже уведомили о ситуации.

Характер ранений — минно-взрывные травмы, повреждения конечностей и брюшной полости, тяжелые черепно-мозговые травмы.

Те, кого госпитализировали в Токмаке, получат первичную операционную помощь, решение об их возможном переводе в Мелитополь будет приниматься позднее, уточнил министр.

Уголовное дело

По факту удара главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «теракт». В СК подчеркнули, что ВСУ совершили очередное бесчеловечное преступление, которое вновь подтвердило жестокость и беспощадность украинских властей в отношении гражданского населения. Сотрудники СК, криминалисты и экстренные службы находятся на месте атаки, будет оперативно назначен и проведен ряд необходимых судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

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