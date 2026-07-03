«Противник боится»: как армия России освобождала Пискуновку в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уже сейчас туда стягиваются новые подразделения ВС РФ.

Российские войска с каждым днем расширяют плацдарм в ДНР. Освободив Пискуновку, бойцы берут в окружение последний форпост ВСУ — Николаевку. До Славянска остается совсем чуть-чуть. Бросая позиции, враг активно минирует территорию. О том, как прочищают путь нашим штурмовикам, узнал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Пискуновка — небольшой населенный пункт в 15 километрах от Славянска. Поселок буквально утопает в зелени. И для наших штурмовиков это лучшие условия для наступления. Незаметно передвигаясь под кронами деревьев, можно вплотную подобраться к позициям противника. А дальше — чаще всего даже не приходится открывать огонь.

«Противник боится. Противник бежит, покидает позиции, сдается в плен», — рассказал командир штурмового отделения 7-й бригады Южной группировки войск с позывным «Мика».

Впрочем, это не повод расслабляться. Малейший промах с маскировкой — и боец тут же будет замечен вражескими дронами. А их в небе всегда очень много. Поэтому приходится буквально разрываться — одновременно смотреть и вверх, и под ноги. Враг дистанционно минирует территорию. Но и наши инженеры не отстают — также дистанционно расчищают проход для штурмовиков.

Работа штурмовых групп — это уже финальная часть операции. Первыми в населенный пункт прибывают наши дроны-разведчики. Операторы корректируют работу артиллерии и указывают цель своим коллегам из подразделений ударных беспилотников.

«При выявлении таких коптеров, как „Баба-Яга“, сразу подключаются расчеты FPV-дронов. Мы тоже их корректируем, чтобы они прилетели в точное место и поразили цель», — рассказал оператор БпС 7-й бригады Южной группировки войск с позывным «Ибрай».

Правда, не всегда уничтожение «Бабы-Яги» — это приоритетная задача. Зачастую противник использует гексакоптер для доставки своим бойцам продовольствия и боеприпасов. И в таком случае гораздо эффективнее сначала проследить за «птицей»: куда она сбросит посылку и кто ее заберет.

Пока один расчет FPV-дронов уничтожает получателей посылки, второй следует за «Бабой-Ягой» в точку посадки. И уже там оператор работает как по самому гексакоптеру, так и по ВСУшникам, которые им управляют. Это позволяет ненадолго открыть окно для подхода наших штурмовиков или вывода гражданских.

«Процентов 95 гражданского населения очень просят, чтобы их вывели — перейти за зону военных операций, на нашу сторону. Это отдельные целые операции на самом деле. Но как бы тяжело это ни было, мы обязаны это делать, это наш долг», — добавил «Мика».

Уже сейчас в Пискуновку начали стягиваться новые подразделения. Они будут использовать освобожденную территорию как своего рода плацдарм. Здесь будут скапливаться новые силы, которые будут продвигаться в сторону Николаевки. А оттуда до Славянска уже рукой подать.

Бойцы говорят: из-за высоких темпов наступления враг просто не успевает оперативно реагировать, обустраивать новые позиции и как следует маскироваться. И это, безусловно, позволяет сохранять скорость и напор штурмовых действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.