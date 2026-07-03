Пять человек погибли в результате удара ВСУ по рынку в Запорожской области
новость
Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Еще 18 человек получили ранения.
Пять человек погибли, 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку города Токмака в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Уже известно, что в результате целенаправленной атаки противника по городскому рынку Токмака погибли пять жителей. Еще 18 человек получили ранения — разной степени тяжести. Пострадавшие продолжают поступать», — отметил глава области.
Новость дополняется.