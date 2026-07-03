Пять человек погибли в результате удара ВСУ по рынку в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще 18 человек получили ранения.

Пять человек погибли, 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку города Токмака в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Уже известно, что в результате целенаправленной атаки противника по городскому рынку Токмака погибли пять жителей. Еще 18 человек получили ранения — разной степени тяжести. Пострадавшие продолжают поступать», — отметил глава области.

Новость дополняется.