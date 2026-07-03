В Московском зоопарке придумали, как помочь панде Катюше пережить жару

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская; 5-tv.ru

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Черно-белой медведице принесли целый тазик с любимым лакомством.

Необычное угощение для панды Катюши подготовили сотрудники Московского зоопарка, чтобы помочь ей легче переносить жаркую погоду. Видео с черно-белой медведицей опубликовала в Telegram-канале учреждения ведущий зоолог Московского зоопарка Ирина Мальщукова.

Работники зоосада наполнили тазик льдом, а среди кубиков спрятали морковь.

На опубликованных кадрах видно, как Катюша внимательно изучает содержимое тазика, перебирает лед и постепенно добирается до лакомства. Такой способ помогает не только охладить животное в жаркий день, но и поддержать его естественную поисковую активность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московском зоопарке бурым медведям приготовили специальное мороженое, чтобы помочь им легче переносить жаркую погоду. В состав лакомства вошли свежие овощи, фрукты, клубничное варенье и рыба. Именно рыбное мороженое стало необычным угощением, которое особенно любят эти животные.

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