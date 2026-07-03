Более 5 млн пользователей мессенджера МАКС на iOS подключили уведомления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Разработчики также продолжают совершенствовать работу платформы

Мобильное приложение МАКС на устройствах iOS уже используют более пяти миллионов человек, подключивших функцию уведомлений. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«На начало июля мобильную веб-версию приложения используют 5,3 млн пользователей на iOS», — отметили представители сервиса.

Ранее в начале июня компания Apple без объяснения причин удалила МАКС из магазина приложений AppStore. В середине июня пользователи отечественного мессенджера на «яблочных» устройствах вновь смогли настроить получение push-уведомлений благодаря веб-версии сервиса, которую необходимо установить на домашний экран смартфона. Для этого мессенджер нужно открыть на телефоне в браузере, нажать кнопку «Поделиться», выбрать команду «Показать больше» и затем — «Добавить на экран «Домой».

Разработчики продолжают совершенствовать работу платформы, уделяя внимание стабильности и удобству использования. Рост числа пользователей свидетельствует о востребованности сервиса и его дальнейшем укреплении на российском рынке цифровых коммуникаций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.