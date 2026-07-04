Мода не требует жертв: как правильно внедрить в свой гардероб вещи с показов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jochen Tack; 5-tv.ru

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Одна из главных ошибок — попытка буквально повторить сложные подиумные образы.

Использовать модные тренды в повседневной жизни нужно с умом, чтобы не превращать гардероб в набор случайных вещей. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала стилист и имидж-эксперт по управлению впечатлением Юлия Пелар.

По ее словам, показы стоит воспринимать не как прямую инструкцию, а как источник идей: из подиумных образов можно брать силуэты, длину, цветовые сочетания и отдельные предметы, но адаптировать их нужно под фигуру, возраст и образ жизни.

Как отметила эксперт, одна из главных ошибок при просмотре модных показов — попытка буквально повторить сложный подиумный образ. В реальности такая одежда часто кажется красивой, но непонятной для обычной жизни.

«Показ мод — это скорее источник идеи, чем готовая инструкция», — объяснила Пелар.

По словам стилиста, дизайнеры показывают направление сезона, настроение, новые пропорции, силуэты и необычные сочетания. Задача человека — не копировать образ целиком, а понять, что из него можно забрать в свой гардероб: для работы, прогулок, отпуска или повседневных дел.

Пять фильтров, через которые стоит смотреть на тренд

Пелар посоветовала смотреть на подиум через пять простых критериев. Первый — сам предмет гардероба: юбка, платье, брюки, жакет или другая вещь. Важно оценить ее форму, силуэт и то, подходит ли она конкретной фигуре.

Второй критерий — длина, поскольку именно она во многом определяет, насколько современно выглядит образ.

Третий пункт — степень прилегания. Эксперт подчеркнула, что современная мода стала более гибкой: теперь не нужно выбирать только между бесформенным оверсайзом и одеждой в обтяжку. Наиболее актуально смотрятся вещи, которые дают телу свободу, но при этом сохраняют форму.

Четвертый критерий — цвет. Покупать точный оттенок с показа необязательно, но можно взять сам принцип сочетания цветов.

Пятый пункт — комбинация вещей между собой. Иногда именно непривычное соединение простых предметов делает комплект современным.

«Например, облегающая футболка в ретроэстетике с надписью и прямая юбка миди с открытыми мюлями — это уже готовый образ на лето», — привела пример стилист.

Какие модные вещи легко впишутся в гардероб

Говоря о вещах, которые легко вписать в повседневный гардероб, Пелар выделила юбки длиной до колена или немного ниже, а также миди и макси. По ее словам, такие варианты стали новой базой и остаются актуальными несколько сезонов подряд.

Отдельно специалист обратила внимание на юбки на запах, заниженную посадку и укороченные жакеты, которые показал франко-бельгийский модельер Матье Блази в коллекции Chanel. В подиумном виде такие сочетания повторять необязательно, но сам крой может хорошо работать в обычной жизни: он выглядит женственно, пластично и не теряет практичности.

В платьях, по словам стилиста, также лидируют длины миди и макси. Легкие женственные силуэты одинаково уместны и в городе, и в отпуске. Это пример вещи, которая выглядит актуально, но не привязана к одному сезону.

Еще один заметный тренд — объемные юбки миди и макси, в том числе модели на кокетке. Пелар отметила, что такие варианты можно увидеть и в показах Jacquemus, на которых их сочетают с расслабленными удлиненными майками. Для того чтобы образ не выглядел экстравагантным, сложную юбку лучше дополнять максимально простым верхом.

«Если в образе есть одна яркая или необычная вещь, то все остальное лучше сделать спокойным и нейтральным», — подчеркнула эксперт.

Такой же принцип работает и с ориентальной эстетикой, которая остается актуальной. Например, брюки-шаровары многим кажутся слишком экзотичными, однако их можно сделать вполне повседневными. Для этого достаточно добавить белую футболку, лаконичный льняной жилет, простую рубашку или бельевой топ. А поддержать настроение можно обувью, например мюлями или моделями с восточными мотивами.

Почему возраст и фигура важнее тренда

Пелар добавила, что при выборе модных оттенков не стоит начинать с трендов. В первую очередь нужно учитывать внешность: природную контрастность, теплый или холодный подтон, цвет кожи, глаз и волос. Только после этого можно смотреть, какие актуальные цвета подойдут именно человеку.

Например, если в моде насыщенный индиго, его необязательно носить у лица. Такой оттенок можно выбрать для брюк, юбки или шорт, а рядом с лицом оставить более мягкие тона: молочный, сливочный, персиковый. Они визуально освежают кожу и делают образ более мягким.

Особенно важно увязывать цвет с возрастом. По словам стилиста, с годами природная контрастность внешности становится ниже, поэтому слишком резкие сочетания у лица могут подчеркивать усталость, покраснения и морщины. В таких случаях лучше работают спокойные оттенки: молочный, чайная роза, светлая мята, нежная сирень и персиковая гамма.

«Они работают как естественный светоотражатель и делают лицо свежее даже без макияжа», — сказала Пелар.

Не менее важно адаптировать тренды под фигуру. Эксперт подчеркнула, что современная мода не требует от человека подстраиваться под вещи. Наоборот, именно тренды должны работать на конкретную фигуру.

Если у женщины широкие бедра, необязательно покупать модную юбку-карандаш до колена только потому, что такая модель появилась в коллекциях. Особенно осторожно стоит относиться к заниженной посадке: при выраженной талии и относительно коротких ногах она может визуально уменьшить рост. В такой ситуации лучше выбрать юбку А-силуэта длины миди или макси с высокой посадкой. Она поможет сбалансировать пропорции.

Для фигуры плюс-сайз, по словам Пелар, также не стоит выбирать бесформенный трикотаж и прятаться в свободных вещах без структуры. Это одна из самых распространенных ошибок. Одежда должна собирать силуэт: держать форму, иметь оформленную линию плеча и быть выполненной из пластичных тканей, которые красиво двигаются вместе с телом, но не обвисают.

Главный совет стилиста прост: следить за модой стоит, но копировать показы буквально не нужно. Лучше брать из них идеи, силуэты, длины и цветовые сочетания, а затем подстраивать их под возраст, фигуру и образ жизни.

«Именно так ваш гардероб будет классно работать именно на вас», — заключила эксперт.

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