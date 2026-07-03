В Москве спасли мужчину, получившего сильные ожоги от борщевика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Взаимодействовать с этим растением можно только в защитной одежде.

Медики в Москве спасли мужчину, который получил сильные ожоги борщевиком. Об этом сообщил Telegram-канал «Московская медицина».

Мужчина решил самостоятельно избавиться от опасного растения. Однако на борьбу с ним вышел без защитной одежды. В результате получил ожоги рук, шеи и тела. Он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Лечение проводилось совместно специалистами токсикологического и ожогового отделений. Врачи: провели детоксикацию (очищение организма от токсического воздействия сока растения), обработали ожоги, провели перевязки для контроля заживления и предотвращения осложнений», — уточнили в публикации.

Фото: Telegram/Московская медицина/dzdmos

Все это дало положительные результаты и мужчина был выписан из больницы в хорошем состоянии.

Также там отметили, что в борщевике содержатся опасные вещества, которые повышают чувствительность кожи к солнечному свету. Причем даже в пасмурный день после взаимодействия с этим растением можно получить сильные ожоги. Поэтому необходимо избегать контакта с данным представителем флоры без плотной закрытой одежды, перчаток и защиты на глаза.

Если все же его сок попал на тело, то пораженный участок нужно промыть с мылом и перекрыть туда доступ солнечного света минимум на три дня. При попадании в глаза или рот промыть водой на протяжении 20 минут, а затем обратиться к медикам. Помощь врачей необходима и в том случае, если на месте ожогов появятся волдыри. Вскрывать их запрещено.

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