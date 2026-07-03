Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Эффект оказался особенно заметен в технологическом секторе и среди офисных профессий.

Искусственный интеллект часто называют угрозой для рынка труда. Многие опасаются, что компании начнут массово заменять сотрудников алгоритмами и сокращать штаты. Однако новое исследование показывает более сложную картину: фирмы, которые активнее всего внедряют ИИ, не только не перестали нанимать людей, но и наращивают команды быстрее конкурентов. Об этом сообщило Yahoo.

По данным исследования Ramp и Revelio Labs, компании с высокими расходами на ИИ увеличили численность сотрудников на 10,2% за два года. Для сравнения, у компаний с низким уровнем внедрения ИИ значимого роста штата не зафиксировали.

Что именно показало исследование

Аналитики изучили данные почти 22 тысяч американских компаний и сравнили расходы на ИИ с динамикой найма. К категории активных пользователей отнесли фирмы, которые тратили в среднем около 30 долларов (около 2300 рублей) на сотрудника в месяц на ИИ-инструменты в первые три месяца после внедрения.

Именно у таких компаний рост штата оказался наиболее заметным. Более того, увеличение числа сотрудников наблюдалось даже на начальных позициях, которые чаще всего называют уязвимыми перед автоматизацией.

Почему ИИ может не сокращать, а создавать рабочие места

Авторы исследования предполагают, что ИИ помогает компаниям быстрее расти. Если технологии повышают производительность, бизнес получает возможность обслуживать больше клиентов, запускать новые продукты и расширять команды.

Иными словами, ИИ не всегда заменяет человека. В ряде случаев он становится инструментом, который позволяет сотрудникам выполнять больше задач и освобождает время для работы, требующей контроля, общения, креативности и принятия решений.

Почему выводы не стоит понимать слишком буквально

Исследование не доказывает, что ИИ сам по себе гарантирует рост рабочих мест. Возможно, активнее всего технологии внедряют компании, которые уже находятся на подъеме, привлекают инвестиции и расширяются быстрее рынка.

Кроме того, эффект оказался особенно заметен в технологическом секторе и среди офисных профессий. Поэтому переносить эти выводы на все отрасли без исключения пока рано.

Спор о влиянии ИИ на занятость продолжается

Одновременно с этим многие компании действительно сокращают сотрудников и прямо связывают часть увольнений с автоматизацией и внедрением ИИ.

По данным Business Insider, в 2026 году среди таких работодателей упоминались Amazon, Meta*, Coinbase, Oracle, LinkedIn и другие крупные компании.

Это означает, что ИИ может по-разному влиять на рынок труда. Одни фирмы используют его для роста, другие — для оптимизации расходов и сокращения отдельных функций.

Какие сотрудники будут востребованы

Эксперты все чаще говорят, что ИИ меняет не только количество вакансий, но и требования к ним. Работодатели начинают ценить навыки, которые сложнее автоматизировать: стратегическое мышление, коммуникацию, управление, креативность и способность работать вместе с ИИ-инструментами.

Исследование PwC также указывает, что ИИ ускоряет изменение требований к профессиям и перестраивает даже начальные позиции, где все чаще ждут навыков более высокого уровня.

Главный вывод

Новое исследование не отменяет рисков автоматизации, но показывает: сценарий, при котором ИИ просто уничтожает рабочие места, слишком упрощен. В компаниях, которые используют технологии для развития бизнеса, ИИ может сопровождаться не сокращением, а ростом найма.

Поэтому главный вопрос уже не в том, исчезнут ли люди из рабочих процессов, а в том, какие задачи останутся за человеком и насколько быстро сотрудники смогут адаптироваться к новым требованиям рынка.

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* — компания Meta признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ