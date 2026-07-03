Главный секрет долголетия: академик РАН назвал самый важный человеческий орган

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Именно от его работы напрямую зависит продолжительность жизни.

Сердце играет ключевую роль в сохранении здоровья и долголетия человека. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.

«Сердце — самый важный орган человека, без которого нет жизни», — подчеркнул специалист.

Бокерия объяснил, что с научной точки зрения сердце представляет собой мощный мышечный насос, который непрерывно обеспечивает движение крови по организму. По словам академика, этот уникальный механизм работает без остановок, поддерживая малый и большой круги кровообращения и снабжая все органы и ткани необходимыми веществами.

Ранее фитнес-тренер Виктория Ермолина рассказала 5-tv.ru, что заниматься спортом в жару допустимо, но только при грамотном выборе нагрузки и времени тренировки.

По словам специалиста, совет выходить на занятия ранним утром подходит не всем. В отдельных регионах в это время сохраняется высокая влажность, из-за которой пот хуже испаряется, а организм медленнее охлаждается. Из-за этого даже умеренная тренировка может ощущаться тяжелее, чем занятия при более высокой температуре, но в сухую погоду.

Ермолина подчеркнула, что ориентироваться стоит не только на показатели термометра, а на способность тела отдавать тепло. Более безопасными для тренировок она назвала периоды с менее влажным воздухом — после рассвета или вечером после захода солнца.

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