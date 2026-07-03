Зубы под угрозой: недостаток одного витамина связали с кариесом

Недостаток витамина К может быть связан с развитием кариеса

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Исследование показало, что на здоровье полости рта могут влиять не только сахар и гигиена.

Ученые обнаружили возможную связь между дефицитом витамина K и повышенной вероятностью развития кариеса. Результаты исследования, опубликованного в журнале Medicine, также указали на неоднозначную роль витамина D в здоровье зубов.

Авторы работы проанализировали данные 4221 взрослого участника американской программы NHANES, собранные в период с 2011 по 2018 год. Сведения о приеме витаминов исследователи получили во время личных интервью, а наличие кариеса оценивали по итогам стоматологических осмотров.

После обработки информации специалисты пришли к выводу, что на риск возникновения заболевания могут влиять возраст, уровень образования и особенности потребления витаминов D и K.

Выяснилось, что люди, употреблявшие меньше витамина K, чаще сталкивались с кариесом. При этом ученые обнаружили и неожиданную закономерность: более высокое потребление витамина D также оказалось связано с повышенным риском заболевания. Исследователи предполагают, что это может объясняться сложными процессами обмена кальция в организме, однако подчеркивают, что такие выводы требуют дальнейшего изучения.

Авторы отдельно отметили, что работа выявила лишь статистические взаимосвязи и не доказывает причинно-следственную зависимость. Кроме того, в исследовании не учитывались некоторые важные факторы, включая количество сахара в рационе, воздействие фтора и качество ухода за полостью рта.

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