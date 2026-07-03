«Пострадала вся экосистема степи»: последствия ударов ВСУ в одном из крупнейших в Европе заповедников

Фото: Telegram/Биосферный заповедник «Аскания-Нова» им. Ф.Э. Фальц-Фейна/Zapovednik_Askania_Nova

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Огнем были уничтожены уникальные целинные степные биотопы.

В результате атаки ВСУ на биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области произошел пожар, выжегший 2,1 тысячи гектаров. Об этом сообщила пресс-служба заповедника в своем Telegram-канале.

«Общая площадь выжженных участков заповедной степи в „Аскании-Нова“ составляет около 2100 гектаров. <…> Пострадала вся экосистема степи, особенно редкие и уязвимые виды.

Напомним, что заповедная асканийская степь является эталоном степей планеты Земля», — говорится в сообщении.

В заповеднике уточнили, что огнем были уничтожены уникальные целинные степные биотопы. Среди них: мелкие млекопитающие, членистоногие, рептилии и множество насекомых. Фауна заповедника также лишилась краснокнижной степной гадюки. Пострадала и флора степи. Уничтожены растения семейства злаковых, зонтичных и сложноцветных.

Асканийская степь после пожара, вид со спутника. Фото: Telegram/Биосферный заповедник «Аскания-Нова» им. Ф. Э. Фальц-Фейна/Zapovednik_Askania_Nova

Первое возгорание произошло после атаки беспилотника ВСУ 24 июня, затем ситуация повторилась еще восемь раз. Ликвидация пожара, вспыхнувшего 28 июня, продолжалась девять часов.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар в результате падения обломков украинских дронов. Также части беспилотника повредили линию электропередач и стекла в одном из частных домов.

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