Все уедут в деревню? Ученые сделали прогноз о жизни людей к 2100 году

PNAS: появился прогноз о жизни людей к 2100 году

Фото: 5-tv.ru

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В разных регионах мира население будет распределяться по индивидуальному сценарию.

Долгое время считалось, что будущее принадлежит мегаполисам: крупные города продолжают расти, привлекают рабочие места, инвестиции и талантливых специалистов, постепенно оставляя небольшие населенные пункты позади. Однако новое исследование показывает, что эта модель может измениться уже в нынешнем столетии. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые пришли к выводу, что рост крупнейших городов со временем замедляется, а население начинает распределяться более равномерно между разными городами страны.

Сколько людей будут жить в мегаполисах к концу века

Исследователи из Центра комплексных наук и Швейцарской высшей технической школы Цюриха подсчитали, что к 2100 году около 38% населения Земли будут жить в городах с населением более миллиона человек.

Для сравнения: сегодня этот показатель составляет примерно 24%. При этом, если бы нынешние темпы концентрации населения в крупнейших мегаполисах сохранялись без изменений, доля могла бы достичь 42%.

Разница означает, что к концу века в миллионниках будут жить примерно на 450 миллионов человек меньше, чем предполагалось ранее.

Почему крупнейшие города начинают терять преимущество

Авторы исследования отмечают, что на ранних этапах урбанизации большие города действительно развиваются значительно быстрее остальных.

Именно там появляются новые рабочие места, университеты, больницы и современные производства, что привлекает жителей из других регионов.

По данным ученых, в менее урбанизированных странах Азии и Африки с 1975 по 2025 год города-миллионники росли примерно на 7,3% быстрее среднего показателя по стране.

Однако по мере развития государств эта тенденция постепенно ослабевает.

Что происходит в развитых странах

В Европе и Северной Америке крупнейшие города уже не демонстрируют такого существенного преимущества. За последние полвека их темпы роста оказались сопоставимы со средними показателями по стране.

Исследователи называют это естественным жизненным циклом городской системы: сначала мегаполисы стремительно расширяются, но затем рост становится более равномерным и часть населения распределяется между городами разного размера.

Почему это важно для будущего экономики

Крупные города традиционно считаются центрами инноваций и экономического развития. Высокая плотность населения способствует обмену знаниями, развитию технологий и росту производительности труда.

Однако у мегаполисов есть и обратная сторона. Пробки, загрязнение окружающей среды, высокая стоимость жилья и повышенные риски для здоровья становятся серьезными проблемами по мере увеличения численности населения.

Авторы исследования отмечают, что жители городов-миллионников демонстрируют более высокую производительность и инновационную активность, но одновременно чаще сталкиваются с перегруженной инфраструктурой и некоторыми заболеваниями.

Как изменится планирование городов

Результаты работы могут повлиять на решения, которые принимаются уже сегодня. Строительство дорог, жилья, больниц, энергетических объектов и систем защиты от климатических изменений зависит от того, где именно будет жить население через несколько десятилетий.

Если рост мегаполисов действительно замедлится, больше внимания придется уделять развитию средних и небольших городов, которые смогут принять часть будущего прироста населения.

Почему урбанизация все равно продолжится

Несмотря на новые выводы, ученые не ожидают отказа от урбанизации. По прогнозам, в ближайшие 25 лет в города переедет около одного миллиарда человек.

Однако речь, вероятно, идет уже не о бесконечном расширении нескольких гигантских мегаполисов, а о более сбалансированном развитии целых городских систем, где важную роль будут играть не только столицы и крупнейшие экономические центры.

Что может изменить прогнозы

Авторы подчеркивают, что их модель не учитывает возможные глобальные потрясения, включая пандемии, климатическую миграцию, геополитические кризисы или технологические прорывы.

Тем не менее главный вывод остается неизменным: будущее урбанизации может оказаться гораздо более разнообразным, чем предполагалось ранее, а небольшие и средние города получат больше возможностей для роста и развития в XXI веке.

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