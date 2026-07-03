«Мертвые сраму не имут»: адвокат семьи Тиммы обвинила Седокову в двуличности

Юрист Гаврилова: Седокова ведет себя лживо и двулично по отношению к семье Тиммы

Фото: legion-media/Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

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По словам юриста, певица сочувствует матери баскетболиста, и в то же время поливает ее сына грязью.

Адвокат семьи спортсмена Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что бывшая жена баскетболиста, певица Анна Седокова действует лживо и двулично, пользуясь тем, что ее покойный муж не может опровергнуть ее слова. Об этом сообщает 7Дней.ru.

«Мертвые сраму не имут! Можно сфабриковать фотографию, а потом в крысу ее удалить! Можно написать голосовое сообщение матери Яниса, в котором, захлебываясь слезами, заверять ее, что вы любили и любите ее сына до обморока и никогда не делали ничего плохого, двинув „заманчивое“ предложение поплакать над смертью ее сына вместе», — отметила юрист.

По словам Гавриловой, она не может понять, как можно так играть роль. Юрист заявила, что Седокова записывала голосовое сообщение матери, потерявшей сына, и в тот же момент обливала ее сына грязью в соцсетях.

Ранее Анна Седокова рассказала о попытках бывшего мужа контролировать ее и самоутверждаться за ее счет.

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