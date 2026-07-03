В сериале «Эль» хвалят одну деталь: стоит ли смотреть приквел «Блондинки в законе»

The Guardian: в сериале «Эль» хорошо подобрали актрису на главную роль

Фото: Кадр из сериала «Эль», реж.: Пит Чатмон, 2026-...г.

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Отзывы проект получил неоднозначные.

На платформе Prime Video вышел сериал «Эль» — приквел культовой «Блондинки в законе» о школьных годах Эль Вудс. Действие перенесли в 1990-е, задолго до Гарварда и событий оригинального фильма. Главную роль исполнила Лекси Минетри, а Риз Уизерспун выступила исполнительным продюсером проекта. Об этом сообщило The Guardian.

Отзывы на сериал получились неоднозначными. Одни зрители и критики называют «Эль» легким, приятным и ностальгическим возвращением в знакомую вселенную.

Другие считают, что приквелу не хватает дерзости, блеска и той самой ироничной энергии, за которую полюбили оригинальную «Блондинку в законе».

Что не понравилось критикам

Главная претензия к сериалу — слишком предсказуемый сценарий. Некоторые обозреватели отмечают, что проект опирается на знакомые подростковые клише: школьная иерархия, любовные линии, поиск себя и попытка доказать окружающим собственную ценность.

Отмечается, что сериалу удалось найти актрису, способную передать обаяние Эль Вудс, но самому сюжету не хватает остроты и фирменной «кемповости» оригинала.

Что зрители все-таки хвалят

Почти все сходятся в одном: Лекси Минетри стала главным удачным решением проекта. Актрису хвалят за то, что она не копирует Риз Уизерспун напрямую, а создает более юную версию Эль — энергичную, наивную, упрямую и при этом обаятельную.

Портал PureWow добавляет, что Минетри удается существовать в мире «Блондинки в законе» без плоской имитации оригинальной героини. Ее Эль получилась веселой, живой и достаточно многослойной, чтобы за ней хотелось наблюдать.

О чем сериал

«Эль» показывает героиню еще до юридического факультета и знаменитой истории с Гарвардом. Это школьная драма о взрослении, дружбе, первых чувствах, ошибках и попытке понять, кем она хочет стать.

В сериале также есть любовный треугольник, вокруг которого строится часть финала первого сезона. Исполнительница главной роли Лекси Минетри объясняла, что эта линия важна не только как романтическая интрига, но и как часть личного взросления Эль.

Стоит ли смотреть «Эль»

Сериал скорее подойдет тем, кто любит легкие подростковые истории, ностальгию по 1990-м и вселенную «Блондинки в законе». От него не стоит ждать такого же эффекта, как от фильма с Риз Уизерспун: это более мягкий и телевизионный проект.

Но если главная причина включить «Эль» — посмотреть, удалось ли найти новую исполнительницу роли Эль Вудс, то сериал вполне может оправдать ожидания. Судя по отзывам, именно Лекси Минетри стала тем элементом, ради которого приквелу дают шанс.

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