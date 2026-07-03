Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетней Софьи
Фото, видео: 5-tv.ru
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У девочки — детский церебральный паралич.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Наша героиня — Софья из Екатеринбурга. У нее детский церебральный паралич, эпилепсия и гидроцефалия.
Все это последствия ковида, который ее мама перенесла еще во время беременности. Но семья не сдается.
Софья уже перенесла шесть сложнейших операций. Впереди — дорогостоящий курс реабилитации. Целый год с девочкой будут заниматься специалисты самых разных профилей.
И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Мечта Софьи — сделать первые самостоятельные шаги — теперь стала ближе. Большое вам спасибо.
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