В Стамбуле горит популярный у туристов пляж

Фото, видео: www.globallookpress.com/Onur Dogman; 5-tv.ru

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К тушению привлекли авиацию, четыре человека попали в больницу.

Крупный пожар в Стамбуле охватил популярный у туристов пляж Виран-Баг. Пламя перекинулось сначала на кафе, потом на парковую зону. К тушению привлекли авиацию. Четыре человека госпитализированы из-за отравления угарным газом.

Сообщается, что спасательным службам к этой минуте удалось локализовать возгорание. Столбики термометра в Турции сейчас поднимаются выше 30 градусов. И, как отмечают синоптики, температура будет только расти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции бушуют масштабные лесные пожары, огонь из-за сильного ветра стремительно распространяется по побережью и уже подобрался к курортным зонам. Под угрозой оказались тысячи отдыхающих, включая россиян. Самая сложная ситуация сохраняется в Измире и Бурсе, где пламя переходит от сельскохозяйственных угодий к лесам и побережью. В борьбе с огнем задействованы десятки единиц техники и авиация, но из-за жары и ветра пожарные пока не могут полностью взять ситуацию под контроль. Россия направит самолеты-амфибии для тушения пожаров.

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