Почему мы кажемся себе хуже, чем есть на самом деле: что такое «разрыв в оценке»

Yahoo: людям кажется, что они хуже, чем есть, из-за разрыва в оценке

Фото: www.globallookpress.com/Valery Lukyanov

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Многие после знакомства, выступления или обычного разговора начинают прокручивать в голове каждую фразу и переживать, что произвели плохое впечатление.

Многие после знакомства, выступления или обычного разговора начинают прокручивать в голове каждую фразу и переживать, что произвели плохое впечатление. Однако психологи утверждают: чаще всего окружающие воспринимают нас гораздо лучше, чем мы сами думаем. Об этом сообщило Yahoo.

Это явление получило название «разрыв в оценке» — когнитивное искажение, из-за которого человек недооценивает собственную привлекательность и симпатию со стороны других людей.

Что такое «разрыв в оценке»

В психологии этот феномен известен как liking gap, или «разрыв в оценке симпатии». Он заключается в том, что после общения люди склонны считать, будто собеседник оценил их менее положительно, чем это произошло в действительности.

Исследования показывают, что многие участники экспериментов после знакомства были уверены, что не понравились новым людям, хотя те, напротив, отзывались о них весьма тепло.

По мнению ученых, это связано с тем, что человек гораздо лучше замечает собственные ошибки, неловкие паузы и неудачные формулировки, чем окружающие.

Почему мы слишком строги к себе

Во время общения внимание часто сосредоточено на собственном поведении. Люди анализируют каждое слово и переживают из-за того, что могли сказать что-то неуместное или показаться скучными.

При этом собеседники обычно обращают внимание на совсем другие вещи: доброжелательность, искренность и готовность поддерживать разговор. Мелкие ошибки, которые кажутся катастрофой одному человеку, другой может вовсе не заметить.

Именно поэтому внутренние оценки нередко оказываются гораздо суровее реальности.

Как этот эффект влияет на отношения

«Разрыв в оценке» может мешать заводить новые знакомства и укреплять существующие связи. Если человек уверен, что не понравился окружающим, он реже проявляет инициативу и избегает дальнейшего общения.

В результате возникает замкнутый круг: страх негативной оценки заставляет дистанцироваться от людей, хотя объективных причин для этого может не быть.

Психологи считают, что осознание этого феномена помогает снизить тревожность и увереннее чувствовать себя в социальных ситуациях.

Почему неловкость ощущается сильнее, чем выглядит со стороны

Большинство людей периодически испытывают смущение после разговоров или публичных выступлений. Однако окружающие, как правило, не придают таким моментам большого значения.

Каждый человек в первую очередь сосредоточен на себе и собственных переживаниях, поэтому мелкие оговорки или неловкие паузы быстро забываются. То, что кажется серьезной ошибкой одному человеку, для другого может остаться совершенно незаметным.

Как перестать недооценивать себя

Специалисты советуют не делать поспешных выводов сразу после общения. Вместо мыслей о том, что разговор прошел плохо, полезнее вспомнить объективные факты: поддерживал ли собеседник беседу, задавал ли вопросы и проявлял ли интерес.

Кроме того, важно помнить, что симпатия между людьми формируется постепенно и редко зависит от одной случайной фразы или неловкого момента.

Почему этот эффект касается почти всех

Психологи отмечают, что «разрыв в оценке» является распространенной особенностью человеческого мышления и встречается у людей самого разного возраста и характера.

Даже уверенные в себе личности иногда недооценивают то впечатление, которое производят на окружающих.

Осознание этого механизма помогает относиться к себе мягче и не позволять внутренней критике мешать новым знакомствам и общению.

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