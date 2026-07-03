Один человек погиб в результате удара беспилотника ВСУ в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Еще двое человек пострадали.

Один человек погиб и двое пострадали в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В результате атаки дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — отметил глава области.

Другие беспилотники атаковали села Чуровичи и Суземки - в обоих случаях дроны попали в движущиеся автомобили.

Как сообщает Ковальчук двое пострадавших были госпитализированы в местные больницы. На месте инцидентов работают экстренные службы.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

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