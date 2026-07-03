Россия вошла в тройку государств-лидеров по росту благосостояния

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Международное исследование зафиксировало неожиданные изменения в глобальной динамике личных капиталов населения.

Россия вошла в число стран с наиболее быстрым ростом благосостояния населения, заняв вторую позицию в мировом рейтинге. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на отчет швейцарского банка UBS «О мировом богатстве».

Согласно опубликованным данным, в период с 2020 по 2025 годы реальное благосостояние на одного взрослого жителя России увеличилось на 37%. Лидером рейтинга стала Южная Корея, где показатель роста составил 55%, а третью строчку заняла Хорватия с результатом около 29%.

В документе уточняется, что под «богатством» понимается совокупность финансовых и реальных активов граждан за вычетом долгов, включая кредиты и ипотечные обязательства, при этом расчет проводится с учетом инфляции. Такой подход позволяет оценивать именно реальную динамику благосостояния населения, а не номинальный рост цен или доходов.

В ряде развитых стран за тот же период наблюдалось снижение показателей благосостояния, что связано с инфляционным давлением и долговой нагрузкой домохозяйств. Так в антирейтинге лидирует Великобритания с падением уровня благосостояния на 23,2%. Также в этом списке, например, отмечены Нидерланды (минус 14,4%) и Франция (минус 4,5%).

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